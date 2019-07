Parma, ha firmato l’ex Cosenza Dermaku: arriva a parametro zero

Il Parma ha deciso di puntare su Kastriot Dermaku, difensore albanese che arriva a costo zero dopo l’esperienza a Cosenza

Il Parma si è assicurato le prestazioni di Kastriot Dermaku, difensore albanese che non ha prolungato l’accordo con il Cosenza. Dopo due anni in Calabria, la grande occasione a Parma per il calciatore classe ’92.

I gialloblù hanno deciso di puntare su Dermaku, che resterà quindi a disposizione di D’Aversa e non verrà ceduto in prestito. Chance importante in Serie A per il difensore albanese che ha firmato con il Parma. A riferirlo è Sky Sport.