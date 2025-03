Parma, dal presidente Krause la carica per la salvezza. Incontro con la squadra. Ecco le ultime indiscrezioni

La situazione salvezza resta delicata in casa Parma. Il presidente Krause ha quindi incontrato la squadra a Collecchio

La missione salvezza è pronta ad iniziare. Il Parma si appresta ad iniziare il rush finale di campionato in casa del Verona.

Per parlare della gara contro la squadra di Paolo Zanetti al Bentegodi è arrivato anche il presidente Krause. Il numero uno della formazione emiliana, come riportato da 12 Tv Parma ha incontrato i ragazzi di Chivu per caricarli in vista di una gara molto importante. La salvezza è ancora alla portata, adesso c’è un percorso impegnativo da fare e una salvezza conquistare.