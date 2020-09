Parma, Lucarelli nominato vice direttore sportivo: il comunicato

Alessandro Lucarelli è stato nominato nuovo vice direttore sportivo del Parma: il comunicato del club gialloblù

Alessandro Lucarelli è il nuovo vice direttore sportivo del Parma. Questo il comunicato del club crociato e le parole dell’ex difensore.

COMUNICATO – «Il Parma Calcio comunica di aver affidato ad Alessandro Lucarelli il ruolo di Vice Direttore Sportivo. Sul campo ha conquistato record e traguardi storici indossando la maglia n°6, ritirata poi dalla società il giorno del suo addio al calcio giocato (prima volta nella storia ultracentenaria del club). Ora, dopo due stagioni da Club Manager e dopo aver conseguito a Coverciano il diploma da direttore sportivo, Lucarelli affianca come braccio destro il Direttore Marcello Carli».

«Ringrazio il Parma Calcio per questo atto di fiducia nei miei confronti. La maglia del Parma è la mia seconda pelle – ha dichiarato Alessandro Lucarelli – e sono orgoglioso di poter continuare il mio processo di crescita personale all’interno di questa grande famiglia. Sono in piena sintonia con il Direttore Carli, già in queste prime settimane sto percependo ottime sensazioni. Sarà un’avventura bellissima e stimolante, sono pronto a dare tutto me stesso, come ho sempre fatto, per questa società, per questa città e per questi tifosi»