Parma, Pizzarotti elogia Lucarelli: «Sempre stato un valore aggiunto»

Il presidente del Parma ha commentato la nomina a vice direttore sportivo di Alessandro Lucarelli

Pietro Pizzarotti, presidente del Parma, ai microfoni del sito ufficiale del club gialloblù ha commentato la nomina di Alessandro Lucarelli a nuovo vice direttore sportivo della squadra.

«Alessandro è sempre stato un valore aggiunto per il Parma sia per personalità e carisma, sia per l’amore che nutre nei confronti della nostra società e della piazza di Parma. Ora per lui c’è questa nuova avventura: siamo convinti che potrà dare il suo importante contributo e che potrà mettere al servizio del Direttore Sportivo e del club la sua esperienza e la sua grande voglia di crescere, di imparare e di fare il massimo per questi colori».