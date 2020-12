Parma, rottura del crociato per Nicolussi Caviglia: il messaggio di Krause

Brutta notizia per il Parma e per Nicolussi Caviglia: il centrocampista di proprietà della Juventus ha riportato la rottura del crociato ed è costretto ad operarsi. Ecco le parole del presidente del Parma, Kyle J. Krause, ha mostrato la sua vicinanza su Twitter.

«Hans è un giocatore del Parma. Ha mostrato il suo potenziale nel corso della Coppa Italia. Non vedo l’ora che torni ad indossare i nostri colori, per tanto tempo».

Hans is a Parma player. He showed his potential during our Coppa Italia. I look forward to Hans wearing our 💛💙 for a long time. #ForzaParma sempre. In bocca al lupo il mio amico https://t.co/W2sjVXrOCK

