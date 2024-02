Pasquale Bruno: «Esordio in Serie A? Feci fallo su Boniek e...»

L’ex difensore di Torino e Juventus Pasquale Bruno ha voluto parlare a Radio Serie A di quello che è stato il suo esordio

Ai microfoni di Radio Serie A, l’ex difensore di Juventus e Torino Pasquale Bruno ha raccontato il suo esordio in Serie A.

«Il mio esordio in Serie A? Ho esordito contro la squadra dei miei sogni la Juventus facendo fallo su Boniek: ho preso lui in pieno e non ho chiesto scusa, anche perché loro quando facevano la stessa cosa non mi chiedevano scusa»