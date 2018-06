Il centrocampista del PSG può andare via causa Fair Play Finanziario. Javier Pastore piace alla Roma di Monchi e Di Francesco

La Roma si muove per Javier Pastore. El Flaco potrebbe essere la ciliegina sulla torta della campagna acquisti romanista. Il centrocampista argentino è in uscita dal PSG e non direbbe di no a un ritorno in Italia. Il club parigino sarà costretto a cedere alcune delle sue stelle per limitare i danni in vista delle sanzioni in arrivo per il Fair Play Finanziario e l’ex Palermo potrebbe essere uno dei sacrificati sul mercato e la Roma, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sta facendo un pensierino.

Il centrocampista era uno dei pallini di Walter Sabatini che lo portò a Palermo e ha provato invano a portarlo nella Capitale. Monchi, con qualche anno di ritardo, potrebbe portare a compimento il sogno di WS. Il costo del cartellino, che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, non sarebbe un grosso problema (il calciatore ha un solo anno di contratto con il PSG). Il problema principale dell’operazione sarebbe l’ingaggio: Pastore guadagna attualmente 6 milioni di euro a stagione, sarebbe il più pagato della rosa romanista. La Roma ci pensa, non sono da escludere contatti nelle prossime ore.