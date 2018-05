Pato apre al ritorno: «Il Milan così è triste, sono pronto a tornare»

L’ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, ha parlato del momento dei rossoneri e ha aperto le porte a un clamoroso ritorno

Pato cuore rossonero. L’attaccante del Tianjin Quanjian, ex Milan, è tornato in Italia per la Notte del Maestro, riabbracciando San Siro. Il calciatore brasiliano ha parlato a La Gazzetta dello Sport, raccontando le sue sensazioni sul club rossonero: «E’ triste vedere il Milan così ma ci vuole pazienza. Il tifoso ha negli occhi sempre la squadra che ha vinto tutto, ma il Milan ultimamente ha cambiato tanto e tornare al top non è così immediato. Resto fiducioso perché c’è Gattuso che ha dato la scossa giusta: il suo rinnovo è stata una scelta giusta».

L’attaccante ex Milan ha elogiato il lavoro di Rino Gattuso e ha parlato molto bene anche di Patrick Cutrone: «È stato bravo ma la seconda stagione sarà più difficile. Ricordo che Kakà una volta mi disse: ‘Il primo anno non sanno chi sei e segnerai di più, il secondo invece i difensori ti avranno osservato e ti marcheranno meglio’. Però basta paragoni con Inzaghi». Oggi, racconta l’attaccante, puoi trovare di tutto sui tuoi avversari e bisogna studiare per migliorare. Pato ha ‘salvato’ André Silva e Kalinic («non è facile arrivare al Milan e fare bene»), ha consigliato l’acquisto di Lucas Leiva e ha aperto a un ritorno in rossonero: «La proprietà è cinese, il calcio italiano mi piace, sono innamorato di Milano e del Milan, non potrei dire di no. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, ma mai dire mai. Se Gattuso mi chiamasse, potrei consigliargli io un attaccante…».