Juventus e Milan hanno messo gli occhi su Paulo Henrique Sampaio Filho, meglio conosciuto come Paulinho, del Vasco da Gama

Paulo Henrique Sampaio Filho, meglio conosciuto come Paulinho, esterno d’attacco classe 2000 di proprietà del Vasco da Gama, è pronto a spiccare il volo. Il giovane calciatore brasiliano ha attirato su di sé le attenzioni di numerosi club italiani e stranieri e potrebbe arrivare in Europa molto presto. Paulo Henrique piace alla Juventus, che segue il giovane talento sudamericano ormai da diversi mesi. I bianconeri però dovranno vedersela con una folta concorrenza: tutti i grandi club d’Europa stanno seguendo da vicino l’evoluzione del giovane calciatore.

Secondo i media brasiliani, Paulinho fa gola a tutti e può andare via grazie a una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Oltre alla Juventus, anche il Milan avrebbe messo gli occhi sul giocatore ma la pista è più complicata per i rossoneri, a causa del Fair Play Finanziario. L’Atletico Madrid ha già presentato un’offerta da 15 milioni di euro ma il Vasco da Gama ha risposto chiedendo i 30 milioni della clausola. Sul giocatore brasiliano ci sono anche Barcellona, Manchester City e Borussia Dortmund. Tutti pazzi per Paulinho del Vasco da Gama: il nuovo talento brasiliano è pronto a spiccare il volo. Juve e Milan sono in corsa.