Sousa sincero: «Mi piacerebbe allenare la Roma. Chiesa? Come Ronaldo»

Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato del suo futuro e ha strizzato l’occhio alla Roma

Paulo Sousa è uno dei nomi circolati per il dopo Eusebio Di Francesco a Roma. Il tecnico portoghese, ex Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e non ha chiuso le porte alla Roma: «Non ho mai nascosto che mi piacerebbe allenare la Roma, questo è il mio target. La Roma è una squadra fortissima, che ha una rosa ampia piena di qualità. Hanno fatto degli investimenti importanti, anche sui giovani. Roma non è Firenze, è una piazza completamente diversa, è una piazza in cui devi vincere e devi giocare, è abituata a questo. Purtroppo dopo la Fiorentina le mie aspettative erano alte, volevo una squadra che avesse come obiettivo di vincere il campionato e competere fino alla fine in Champions e la Roma potrebbe fare al caso mio ma non ho mai avuto contatti, comunque l’Italia mi piace, è un Paese e un calcio che fanno per me».

Paulo Sousa ha elogiato Federico Chiesa, talento della Fiorentina lanciato in prima squadra proprio dal tecnico portoghese: «Lui ha una base, parlo della famiglia, straordinaria, una base sua straordinaria che me lo fa paragonare per diversi aspetti a Cristiano Ronaldo: la fame di arrivare, la fame di superarsi, la fame di fare gol, la fame di battere tutti i suoi record. Questa è la città giusta per creare una cultura di vittoria. Lui nel prossimo futuro arriverà a un altro step dove può vincere tutto. Questo non è il momento, lo stanno gestendo molto bene ma in futuro è destinato a un top club che punta a vincere tutto».