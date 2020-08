Paulo Sousa rescinde con il Bordeaux: il comunicato

Paulo Sousa rescinde col Bordeux: ufficiale l’addio dell’allenatore. Il comunicato del club francese sul tecnico

Paulo Sousa non è più l’allenatore del Bordeaux. Il tecnico ex Fiorentina, accostato alla Juve come dopo Sarri, ha rescisso il suo contratto con il club francese. Di seguito riportato il comunicato ufficiale.

«Frédéric Longuépée, presidente dell’FC Girondins de Bordeaux è molto felice di annunciare l’arrivo di Jean-Louis Gasset come allenatore della squadra professionistica e di Alain Roche come direttore sportivo. Queste due nomine, che entrano in vigore oggi, segnano la costituzione di una nuova organizzazione sportiva, rispettosa della storia della società e della qualità della sua formazione. Con questi due tecnici riconosciuti che hanno anche legami di lunga data con i Girondins de Bordeaux, il club si sta dando le migliori possibilità di raggiungere le sue ambizioni sviluppando una formazione destinata a nutrirle.

Jean-Louis Gasset, che per tre anni è stato vice allenatore dei Girondins de Bordeaux con Laurent Blanc, ha firmato un contratto biennale con il club del Bordeaux. “Sono felice che Jean-Louis abbia accettato di unirsi al Bordeaux per accettare la sfida sportiva che gli ho offerto. Sono certo che il suo talento, la sua esperienza e la sua personalità permetteranno al club di trovare il posto che si merita nel campionato francese, quello che tutti i residenti del Bordeaux si aspettano e che azionisti e manager hanno voluto implementare questo mese. Gennaio riprendendo il pieno controllo del club” ha dichiarato Frédéric Longuépée».