Nome nuovo nel mercato della Juventus. Il club bianconero ha messo nel mirino il terzino francese Pavard: le ultimissime

La Juventus pensa al futuro e valuta numerosi elementi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. I bianconeri in questa stagione hanno investito 40 milioni di euro per Joao Cancelo e potrebbero continuare a spendere per un nuovo laterale destro. La Juve ha una rosa di alta qualità e i bianconeri potrebbero decidere di puntellare la formazione con pochi innesti ma mirati. De Sciglio è rientrato con l’Empoli, ha giocato una buona gara ma è un altro tipo di giocatore rispetto a Cancelo e per questo motivo la Juve potrebbe decidere di intervenire sulla fascia destra difensiva con Pavard.

Stando a quanto riportato da El Chiringuito, la Juventus ha messo nel mirino il terzino dello Stoccarda, protagonista con la Francia campione del mondo all’ultimo mondiale. Il giocatore piace molto ai bianconeri e sarebbe finito nel mirino anche del Real Madrid. Il suo costo è elevato e su di lui ci sono anche PSG, Bayern Monaco e Barcellona Si preannuncia una maxi-asta europea per il terzino destro, classe 1996, Pavard. La Juve osserva, pronta ad intervenire.