Pavard non ha dubbi: «Si gioca per vincere e noi vogliamo vincere tutto! Tra scudetto e Champions scelgo questo»

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri e sugli obiettivi tra campionato e Champions

Benjamin Pavard è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del momento della stagione dell’Inter che è chiamata a reagire dopo la sconfitta in Serie A contro la Juventus. Le parole:

COME SI RIPARTE DOPO LA SCONFITTA CON LA JUVE? – «Siamo molto delusi dalla prova che abbiamo fatto. Nel primo tempo potevamo benissimo andare sul 3-0 o 3-1, se avessimo convertito le occasioni create. Ma il risultato ci ha penalizzato, e per questo non siamo contenti. Ora guardiamo avanti, alla partita di sabato (contro il Genoa, ndr), che è molto importante».

GLI OBIETTIVI RESTANO SEMPRE GLI STESSI? – «Certo! Si gioca per vincere e noi vogliamo vincere tutto. Siamo ancora in corsa per tutte e tre le competizioni, abbiamo obiettivi molto importanti che passano attraverso delle belle partite. Penso a quella contro il Genoa, ma anche a quella contro il Napoli…».

COME MAI L’INTER SOFFRE NEGLI SCONTRI DIRETTI? – «Diciamo questo: si vorrebbe sempre arrivare davanti a tutti, vincere tutto. Ma non è così semplice: il calcio è duro, è difficile confermarsi. L’anno scorso abbiamo disputato una grande stagione, giocando ottime partite contro le ‘grandi’ squadre. Lo dico tra virgolette, ‘grandi’, perché intendo proprio le più grandi. Abbiamo tante gare ancora da disputare, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. È vero che non abbiamo fatto tanti punti contro le top 8 del campionato, ma se vogliamo arrivare in fondo e vincere lo Scudetto, dobbiamo pensare di vincere le prossime partite».

COME MI SPIEGO LA DIFFERENZA TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS, DOVE IL RUOLINO E’ BEN DIVERSO? – «La differenza… Penso che tutti siano motivati a vincere le partite, ma giocare dopo la Champions non è mai facilissimo perché si spendono tante energie. Siamo comunque l’unica squadra italiana rimasta in quella competizione e se dovessimo vincere contro Genoa e Napoli saremmo primi in campionato. La nostra stagione è buona. È vero, abbiamo perso molti punti per strada ma siamo ancora in corsa per tre competizioni».

