Pedro: «La Roma mi ha convinto perché è un grande club»

Pedro, nuovo giocatore della Roma, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Ecco una parte delle sue dichiarazioni:

«Quando arrivi in un nuovo club vuoi vincere ancora. Capisco che sia difficile, ma non impossibile. Ho sempre ambizioni molto alte. Capisco che vincere sia una grande sfida per tutti. La Roma mi ha convinto perché è un grande club, è una squadra che migliora, in pochi anni può crescere molto».