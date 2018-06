Pellegrini-Cristante: incroci e intrighi tra Juve e Roma

Bryan Cristante potrebbe fare spazio a Lorenzo Pellegrini, cercato dalla Juventus. Possibili incroci di mercato tra i bianconeri e la Roma

Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini stanno vivendo la loro esperienza con la maglia della nazionale azzurra di Roberto Mancini ma molto presto potrebbero lavorare insieme anche nel club. Il centrocampista classe ’95 dell’Atalanta è un obiettivo della Roma che lavora ormai da mesi per il suo acquisto. Il giocatore piace a Monchi che sta per piazzare l’ennesimo colpo dopo Coric e Marcano. L’arrivo dell’ex centrocampista del Milan a Trigoria potrebbe aprire le porte alla partenza di Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista classe ’96 è da tempo un obiettivo della Juventus. Il giocatore ex Sassuolo è cresciuto molto e ha ancora ampi margini di miglioramento ed è stato lodato nelle scorse ore da Costacurta («Lorenzo e Chiesa sono quelli che mi hanno impressionato di più»). Il calciatore romanista ha una clausola da 30 milioni di euro e dopo gli arrivi di Coric e Cristante potrebbe salutare. La Juve è in pressing, attratta dalla possibilità di esercitare la clausola rescissoria, pagabile in due rate. Lorenzo piace ad Allegri, è un obiettivo di mercato della Juve ma il suo eventuale acquisto deve collimare con gli altri componenti del centrocampo. Se arriva Pellegrini deve partire qualcuno. Sturaro potrebbe fare spazio a Emre Can. Marchisio e/o Khedira potrebbero far spazio all’ex Sassuolo e a Milinkovic-Savic.