Atalanta, Percassi nel pre gara: «Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo fare una grande partita»

Luca Percassi, Amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita tra Atalanta e Juventus, facendo il punto sui nerazzurri e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Ecco le sue dichiarazioni.

OBIETTIVO COPPA ITALIA – «È normale che quella finale persa contro la Juventus sia ancora nella nostra memoria, ma non la viviamo come un’ossessione. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per l’Atalanta, a prescindere dall’avversario. Arrivare fino in fondo significa dare continuità a un percorso di crescita che portiamo avanti da anni. Se poi dovesse arrivare anche un riscatto sportivo, sarebbe la conseguenza del lavoro, non una rivincita cercata a tutti i costi. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo fare una grande partita».

SUL MERCATO APPENA CONCLUSO – «Riteniamo che il mercato abbia consentito all’Atalanta di rafforzarsi non solo negli innesti, ma anche attraverso alcune uscite mirate. Non pensavamo di riuscire a portare a Bergamo Raspadori e siamo molto soddisfatti che abbia scelto il nostro progetto. Ci attendono mesi intensi e impegnativi».

IL PERCORSO DELL’ATALANTA – «Questo è il sedicesimo anno da quando siamo tornati all’Atalanta e conosciamo bene il cammino fatto. La nostra resta una realtà provinciale e sapevamo che ripartire non sarebbe stato semplice. Continuiamo a lavorare con serietà, senza rimpianti e con grande consapevolezza».