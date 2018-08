Florentino Perez attacca l’Inter: «Volevano Modric gratis, roba mai vista»

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha accusato l’Inter in merito all’affare Luka Modric. Ecco le sue parole

Luka Modric all’Inter gratis? E’ questa l’accusa di Florentino Perez, presidente del Real Madrid. Secondo il numero uno del club spagnolo, il club interista ha provato a ingaggiare il centrocampista del Real, premiato ieri come miglior giocatore dell’ultima Champions League, gratis. Il numero uno del Real ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: «E’ normale che Modric sia rimasto al Real Madrid. L’Inter ha cercato di prendere un numero 10 come lui senza pagare un euro. Una cosa mai successa in vita mia».

Questa la replica di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter: «Non ho sentito le accuse di Florentino Perez, le leggeremo e vedremo nelle sedi opportune». E’ bufera dunque tra Inter e Real Madrid. Ricordiamo infatti che il club spagnolo ha inviato alla Fifa una denuncia nei confronti dell’Inter per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento sul trasferimento dei calciatori: i Blancos hanno accusato i nerazzurri di aver contattato Luka Modric senza il permesso delle merengues. L’Inter ha inviato una risposta alla Fifa il 16 agosto, respingendo le accuse del Real, parlando di trattativa mai avviata: sarebbe stato lo stesso Modric a offrirsi all’Inter attraverso il suo agente, che già stava lavorando allo sbarco a Milano di Sime Vrsaljko.