Mattia Perin ha scelto la Juve ma l’accordo con il Genoa è lontano. Napoli e Roma sono pronte a inserirsi: le ultimissime

La Juventus ha scelto Mattia Perin e Wojciech Szczesny per rimpiazzare Gigi Buffon: due portieri per il numero uno! Il portiere del Genoa, che ha un solo anno di contratto con i rossoblù, ha raggiunto un’intesa di massima con i bianconeri, sulla base di 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni ma manca ancora l’intesa tra la Juventus e il Genoa. Il presidente Preziosi vuole incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni, la Juve non vuole andare oltre i 12 e vuole inserire delle contropartite tecniche nell’affare (Audero non interessa al Genoa).

Al momento dunque non c’è ancora l’intesa e tutto può succedere. Il portiere del Genoa ha molto mercato ed è finito nel mirino anche di Napoli e Roma. Gli azzurri devono ancora trovare l’intesa per l’erede di Pepe Reina (piacciono Leno e Rui Patricio) mentre i giallorossi potrebbero muoversi in caso di addio di Alisson e potrebbero mettere sul piatto Skorupski, l’indiziato numero uno a prendere il posto di Perin in rossoblù. Dunque, la Roma può giocare un ruolo importante nella corsa al portiere del Grifone ma tutto dipenderà da Alisson.