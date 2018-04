Perin il nuovo Buffon? «Etichetta che non mi pesa». E sul Napoli…

Le dichiarazioni di Perin intervistato da Tiki-Taka su Italia Uno: tra l’etichetta di nuovo Buffon e le voci di calciomercato su un suo prossimo approdo al Napoli

Perin-Napoli, qualcosa si muove. Solo ieri vi svelavamo la prima offerta del Napoli al Genoa, rispedita immediatamente al mittente, sulla base di quindici milioni di euro. Una cifra evidentemente ritenuta ancora troppo lontana da quella che è la valutazione del portiere del Genoa e della Nazionale Italiana. Che ieri sera è stato ospite di Tiki-Taka, la trasmissione di Italia 1 condotta da Pierluigi Pardo, in cui non è mancata la domanda sulla possibilità di essere il prossimo portiere del Napoli nella prossima stagione: «Se al San Paolo Insigne mi ha detto che quella del Napoli sarebbe stata la mia prossima porta? No, non me l’ha detto».

Prosegue Perin: «Eredità di Buffon in Nazionale? Ci sono tanti portieri italiani che stanno facendo benissimo. Guardate Sirigu e Consigli contro Inter e Milan, hanno fornito prestazioni straordinarie. Dunque non è vero che ci siamo solo io e Donnarumma, la concorrenza aiuta a dare sempre di più. Per tutti Buffon è un punto di riferimento, io ho iniziato la carriera vedendo le sue parate. Lui è un punto d’arrivo, anche se sarà praticamente impossibile ripercorrere la sua carriera. Ma ogni volta che esce fuori un giovane portiere gli si attacca l’etichetta di nuovo Buffon. C’è a chi pesa di più e a chi meno, a me non è mai pesata anche perché ogni mese questa etichetta passa da un portiere all’altro».