Perinetti rivela: «Rifiutata un’offerta del Napoli per Piatek»

Il presidente De Laurentiis fa sul serio per Piatek. C’è stata un’offerta per il polacco, come rivelato dal dg Perinetti

Bomber Piatek al Napoli? Il presidente De Laurentiis, nel recente passato, aveva ammesso di aver avuto un contatto con il collega Preziosi per l’attaccante rivelazione della stagione: «Ho già parlato con Preziosi e l’agente del calciatore, dobbiamo risentirci quanto prima. Con calma capiremo se Piatek o altri sono funzionali al nostro progetto. Di sicuro è un giovane di talento». Secondo il dg Perinetti, il presidente del Napoli è passato dalle parole ai fatti, presentando un’offerta per il centravanti polacco del Genoa: «A Napoli hanno paura di Piatek, a Genova invece sperano che segni. Noi abbiamo rispedito al mittente tutte le offerte per lui. Anche del Napoli? Sì, non era il momento di sedersi a trattare, ci penseremo più avanti».

Il dirigente rossoblù ha parlato anche della sfida che andrà in scena nel weekend e della gara tra Napoli e PSG: «L’urna ha regalato un girone tra virgolette proibitivo. Ancelotti ha sempre mostrato calma, dicendo che non si doveva spaventare e le prestazioni hanno dimostrato quanto detto e il Napoli si sta comportando molto bene. Ancelotti sta utilizzando tutto l’organico a sua disposizione. Juric in bilico? Si criticava Ancelotti dopo due partite di campionato…ha avuto un calendario difficile ma la squadra ha fatto bene, non dimentichiamo la prova contro la Juve. Sfida con il Napoli? Il Napoli di Sarri era bello da guardare, c’era godimento nel vederlo, quello di Ancelotti invece è uno scoglio».