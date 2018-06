Perinetti conferma: «Parliamo con l’Inter di Salcedo, Emmers e Radu»

Il dirigente del Genoa ha confermato l’esistenza di una trattativa con l’Inter. Le parole di Perinetti sugli affari genoani

Eddy Salcedo all’Inter, Xian Emmers e il portiere Radu al Genoa. Inter e Genoa sono a lavoro per una maxi-operazione di mercato che riguarda tre giovani talenti e la conferma arriva proprio dal direttore sportivo rossoblù, Giorgio Perinetti. Il dirigente rossoblù ha parlato a fcinternews e ha confermato l’esistenza di una trattativa legata ai tre giovani calciatori.

Queste le parole di Perinetti: «Sì, posso confermare l’esistenza di una trattativa per Xian Emmers e Radu. Tempi previsti? Stiamo parlando con l’Inter e, in settimana, avremo un altro incontro: vedremo cosa succederà. Se Salcedo sarà nerazzurro? Fa parte dei discorsi, ma è prematuro parlare di dettagli». Dunque Inter e Genoa si incontreranno in settimana per parlare di Radu, Emmers e Salcedo: i primi due dovrebbero vestire la maglia del Genoa, mentre il classe 2001 dovrebbe fare il percorso inverso, vestendo la maglia nerazzurra.