Perisic Juve, Conte sfida il suo passato: anche il Tottenham sull’esterno

Perisic Juve: irrompe il Tottenham! Paratici e Conte vogliono l’attaccante croato, in uscita dall’Inter. La situazione

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, aumenta la concorrenza per Ivan Perisic, legato all’Inter fino al 30 giugno 2022 e ancora in dubbio per il rinnovo di contratto.

Oltre alla Juve, parecchio interessata alla sua situazione, c’è anche il Tottenham sulle sue tracce. Il croato preferirebbe restare in Italia, dando così priorità alla Juventus: attenzione, però, alle piste d’Oltremanica, con Tottenham, Newcastle e Chelsea che potrebbero entrare in gioco.