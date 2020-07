Perotti, giocatore e Roma valutano offerta saudita: proposto triennale

Perotti, arriva un’offerta saudita per lui con un contratto invitante sia per il giocatore che per la Roma che dovrà lasciarlo andare

Perotti, arriva un’offerta saudita per lui con un contratto invitante sia per il giocatore che per la Roma che dovrà decidere come lasciarlo andare.

PROPOSTA INTERESSANTE- Come riporta il Tempo, Perotti della Roma starebbe pensando se accettare o meno la proposta dell’Al Shabab, ovvero contratto triennale da 2,5 milioni. Come riporta il quotidiano, alla Roma ne basterebbero due per liberarlo.