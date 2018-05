Petrachi non ci sta: «Penalizzati da Belotti e dagli arbitri. Il Gallo resta a una condizione»

Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato del calciomercato estivo, del futuro di Belotti e degli arbitri

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha fatto il punto della situazione in casa granata. Il ds ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Andrea Belotti: «Non abbiamo ancora parlato con lui. Il Gallo resta un punto fermo, però conosciamo tutti com’è la stagione delle trattative, non ci sono mai certezze. Se dovesse andare via sarebbe solo per una cifra molto importante. I 100 milioni della clausola? L’ultima parola spetta sempre al presidente Cairo».

Petrachi ha poi parlato dell’annata con Mihajlovic e Mazzarri: «Campionato flop? Secondo me non è così. Potevamo sicuramente fare meglio, ci è mancata l’unità del gruppo, ma di fatto abbiamo realizzato un punto in più della passata stagione. Dico con sincerità che siamo stati penalizzati dall’andamento di Belotti e dagli errori arbitrali: senza avremmo avuto un Toro da Europa. Ci mancano 6-7 punti in classifica, siamo stati i più tartassati assieme a Lazio e Spal. Secondo una classifica siamo tra le più penalizzate, è da 10 anni che va così e spero che sia solo sfortuna».