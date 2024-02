Phillips attacca Guardiola: «Ha fatto a pezzi la mia fiducia...»

Kalvin Phillips, giocatore del West Ham, ha parlato al Sun della sua esperienza al Manchester City con Pep Guardiola

PAROLE – «Dopo la Coppa del Mondo è stata probabilmente la parte più dura, quando Pep se n’è uscito dicendo che ero sovrappeso. Aveva ragione, ma ci sono diversi modi per farlo. Pep voleva che mi presentassi il giorno dopo la fine del torneo e partecipassi alle amichevoli e cose del genere. Non ho mai avuto questa informazione perché se mi avesse chiesto di essere lì, lo avrei fatto. Il mio fuoco per il calcio l’ho perduto in panchina. Ma ora è tornato. Mi ha fatto molto male sentire certe parole da parte di Guardiola, ha fatto a pezzi la mia fiducia in me per sole tre libbre in eccesso. Mia madre ha smesso anche di venire allo stadio, la faceva star male».