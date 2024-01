Guardiola: «Ecco le condizioni di De Bruyne e Haaland»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di TNT Sports delle condizioni di De Bruyne e Haaland

PAROLE – «Il ritorno di De Bruyne in squadra? E’ davvero bello. Davvero bello. Voglio che sia se stesso dall’inizio. Spero che possa prendere il ritmo e che giochi come vogliamo. Ora vediamo quanti minuti può gestire. Si è allenato per o tre settimane senza problemi quindi è bello averlo. Haaland in panchina? È stato due mesi fuori. È tanto tempo per uno come lui ed è sempre una minaccia incredibile. Quando un giocatore si infortuna e torna siamo sempre contenti. Il Burnley? Stanno facendo cose migliori di quanto mostrano i risultati. Vinny è un professionista e siamo felici di riaverlo. È a casa ed è stato parte del successo che abbiamo avuto. È sempre un piacere vederlo».