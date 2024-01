Echeverri Manchester City: UFFICIALE il trasferimento

Colpo del Manchester City, che acquista dal River Plate il baby fenomeno Claudio Echeverri, che firma fino al 2028

Claudio Echeverri è un nuovo calciatore del Manchester City. Grande colpo di calciomercato dei Citizens, che si assicurano il nuovo giovane campione del calcio argentino. Il 18enne rimarrà al River Plate ancora per un anno prima di volare trasferirsi in Inghilterra fino almeno al 2028. Di seguito il comunicato del Club.

Il Manchester City ha completato l’acquisto del centrocampista argentino Claudio Echeverri dal River Plate. Il 18enne ha firmato un contratto fino a giugno 2028 ma rimarrà al River prima di trasferirsi all’Etihad Stadium a gennaio del prossimo anno.

Echeverri, che ha compiuto 18 anni solo il 2 gennaio, ha già collezionato sei presenze con i giganti di Buenos Aires. L’ex difensore del City Martin Demichelis, allenatore dell’El Monumental, ha fatto il suo debutto nel giugno 2023 dove ha ottenuto un assist nella vittoria per 3-1 sull’Instituto Cordoba.

Ha poi capitanato l’Argentina ai Mondiali Under 17 a novembre e dicembre e ha segnato una tripletta nella vittoria per 3-0 dei quarti di finale contro il Brasile. Tuttavia, sono stati eliminati ai rigori in semifinale dalla Germania, ma Echeverri ha vinto la palla di bronzo come terzo capocannoniere del torneo. In totale ha collezionato 23 presenze con l’Under 17 dell’Argentina, segnando 13 gol e si è allenato anche con la Nazionale maggiore.

Echeverri segue le orme del vincitore della Coppa del Mondo 2022 Julian Alvarez, che si è trasferito al City dal River nel 2022 e diventa l’ultimo di una lunga serie di argentini ad unirsi al club. Tutti al Manchester City non vedono l’ora di dare il benvenuto a Claudio nel Club e gli auguriamo buona fortuna per il tempo che gli resta con il River.