Dalle parole ai fatti: prima offerta del Napoli per Piatek, è la base d’asta

Napoli: dopo le parole di Aurelio De Laurentiis, ci sarebbe anche la prima offerta al Genoa per Piatek. Gli azzurri metterebbero sul piatto 35 milioni di euro per il polacco

Ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, primo tra i dirigenti di Serie A, era finalmente uscito allo scoperto dichiarando pubblicamente il proprio interessamento per Krzysztof Piatek, attuale capo-cannoniere del campionato e vera e propria rivelazione delle ultime settimane dopo un inizio folgorante di stagione al Genoa condito da gol e prestazioni decisamente al di sopra della norma. Ora, secondo le indiscrezioni di stampa, ci sarebbe già una prima offerta da parte degli azzurri per l’attaccante polacco (in gol settimana scorsa pure con la propria nazionale): 35 milioni di euro circa in vista probabilmente già della sessione di mercato di gennaio.

De Laurentiis, che ha dichiarato di aver già parlato con la società rossoblu e con l’agente del giocatore, sarebbe insomma più che mai deciso ad accelerare per Piatek (nel mirino praticamente di tutte le big italiane e pure di qualche big europea) con il chiaro intento di bruciare l’eventuale concorrenza. Difficile comunque al momento che il Genoa decida di privarsi dell’attaccante già a gennaio, molto più probabile però che i 35 milioni di euro offerti dal Napoli per lui possano costituire di fatto la prima vera e propria base d’asta in vista dei prossimi mesi.