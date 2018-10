Tutti pazzi per Piatek: anche il Barcellona si iscrive alla corsa per il polacco

Sarà il nome più caldo del prossimo calciomercato estivo: Krzysztof Piatek è pronto a far scatenare un’asta tra le big europee

Con i suoi 8 gol in 7 partite ufficiali sta facendo innamorare i tifosi del Genoa e non solo. Krzysztof Piatek è sembra ombra di dubbio la rivelazione di questo inizio di stagione, visto che nessuno si immaginava un impatto così devastante del polacco sulla nostra Serie A. Inevitabilmente gli occhi dei più importanti club italiani e stranieri si sono immediatamente rivolti verso il numero 9 del Genoa, la cui proprietà si sta già sfregando le mani in vista dell’asta milionaria che si creerà per il polacco. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sulle tracce del 23enne attaccante polacco si sarebbe messo anche il Barcellona, che ha cominciato a visionare il giocatore e ha intenzione di continuare a farlo.

Oltre alla Juventus, quindi, anche il club catalano avrebbe mandato degli emissari per visionare in prima persona il polacco, ottenendo solo riscontri positivi. Si preannuncia una battaglia all’ultimo euro per il pistolero ex Cracovia.