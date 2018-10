Bomber Piatek segna ancora e le big italiane e straniere continuano a corteggiarlo. Su di lui ci sono anche Napoli e Juventus

Tutti pazzi per bomber Piatek! L’attaccante del Genoa ha sorpreso tutti e dopo aver segnato in ogni giornata di campionato ha segnato un gol anche con la maglia della Nazionale. Le sue parole a inizio stagione, che probabilmente hanno fatto sorridere tanti tifosi e addetti ai lavori («Voglio segnare in ogni partita, lavoro per questo») ora non fanno più ridere. ‘Piontek‘ fa sul serio e anche le big italiane ed europee sono pronte a far sul serio. Il centravanti polacco ha segnato in tutte e 9 le gare ufficiali della stagione a cui ha preso parte, contando anche il poker in Coppa Italia contro il Lecce e il gol di ieri con la Nazionale polacca.

Intanto aumenta la fila per Piatek, sempre più al centro del mercato. Preziosi, presidente del Genoa, ha chiuso le porte a un addio già a gennaio del suo centravanti ma non esclude di venderlo in inverno trattenendolo in prestito. C’è già la fila. Sono tanti i club, secondo La Gazzetta dello Sport, che hanno bussato alle porte del club rossoblù. La Juventus è la prima ad aver mosso passi importanti verso Piatek ma non ha ancora chiuso l’accordo. La partita è ancora tutta da giocare. Il Napoli ha fatto un sondaggio, così come il Bayern Monaco. Il presidente del Genoa chiede già 40 milioni di euro e pregusta una grandissima plusvalenza (è arrivato dal Cracovia per 5 milioni appena 3 mesi fa).