Piatek, primo gol sotto la Nord. Un dato fa sognare il Grifone

Il Genoa scopre bomber Piatek. Primo gol sotto la Gradinata Nord per l’attaccante polacco, nuovo idolo dei rossoblù

Bomber Piatek è la rivelazione di questo inizio di stagione. L’attaccante del Genoa, che sogna un futuro alla Inzaghi, ha battuto il ‘maestro’ domenica scorsa proprio grazie a un suo gol. Il centravanti polacco ha realizzato 8 gol in 4 gare con la maglia rossoblù, 6 in casa e 2 in trasferta, al Sassuolo. Quello di domenica scorsa però è stato il primo gol segnato sotto la Gradinata Nord, il covo dei tifosi rossoblù. Le altre reti interne, sia le 4 col Lecce in Coppa Italia che la prima marcatura in campionato contro l’Empoli, erano state segnate tutte sotto la Gradinata Sud. Il battesimo di fuoco sotto la Nord è dunque arrivato domenica scorsa, contro un’altra rossoblù, il Bologna. Un gol prezioso che ha regalato 3 punti in uno scontro diretto alla formazione di Davide Ballardini.

Il Genoa, grazie alla vittoria sul Bologna, ha conquistato i suoi secondi 3 punti stagionali. I rossoblù hanno 6 punti, frutto di 2 vittorie interne nelle prime due giornate (il Grifone ha una partita ancora da recuperare, contro il Milan). In trasferta, contro il Sassuolo di De Zerbi, è arrivata una sconfitta ma il cammino in casa, sin qui, è stato esaltante: 2 partite e 2 vittorie. Il Genoa non collezionava due vittorie nelle prime 2 partite interne da ben 9 anni! L’ultima volta nel campionato 2009-2010 quando c’era ancora Gasperson alla guida del Grifone. In quella stagione arrivarono due successi contro la Roma (a segno, fra gli altri, Criscito) e contro il Napoli. Stesso score nel campionato precedente quando il Grifone ottenne poi 5 vittorie di fila in casa e sfiorò la qualificazione alla Champions League.