Piatek scambia la maglia con Ronaldo: «Grazie King Cristiano» – FOTO

L’attaccante del Genoa, Piatek, ha scambiato la sua maglia con Cristiano Ronaldo e ha ringraziato il portoghese

Cristiano Ronaldo ha vinto il duello a distanza con bomber Piatek. L’attaccante del Genoa è ancora capocannoniere della Serie A con 9 gol in 8 partite ma ieri, contro la Juventus, è rimasto a secco. Grande curiosità per vedere all’opera il giocatore polacco che non ha sfigurato contro una delle difese più forti del nostro campionato e non solo. A fine partita il giocatore rossoblù ha voluto scambiare la sua maglia con quella di CR7.

Il giocatore della Juventus non si è sottratto e ha scambiato la maglia con il giovane bomber polacco che lo ha poi ringraziato sui social: «Thank you King Cristiano», ovvero «Grazie Re Cristiano». Il giocatore del Genoa aveva confessato nei giorni scorsi ai suoi compagni e anche allo staff del Genoa, il suo desiderio di scambiare la maglia con Ronaldo ed è stato accontentato.