Piatek-Tonali: nasce la Juventus del futuro

La Juventus pensa al futuro. La coppia Piatek-Tonali nel mirino dei bianconeri ma la concorrenza è folta

Napoli, Inter, Borussia Dortmund e Chelsea sono le principali antagoniste della Juventus nella corsa al duo Piatek–Tonali. I bianconeri seguono da vicino la crescita dei due giovani talenti e presto potrebbero lanciare l’assalto ai due calciatori. Il primo è la vera sorpresa della stagione, italiana e non. Arrivato al Genoa per 5 milioni, si è subito ritagliato uno spazio importante e ha segnato almeno un gol in ogni partita a cui ha preso parte, comprese le amichevoli, la gara di Coppa Italia e la sfida con la Nazionale.

Il centravanti del Genoa ha già un costo proibitivo, ovvero di circa 40 milioni, che potrebbe aumentare notevolmente in caso di maxi-asta. Preziosi non ha chiuso le porte a nessuno e potrebbe cedere il centravanti a gennaio, trattenendolo fino al termine della stagione. Stesso discorso per Tonali, considerato l’erede di Pirlo. Il Brescia del presidente Cellino, secondo Tuttosport, chiede almeno 10 milioni di euro. Sul centrocampista classe 2000 ci sono numerosi club e questo potrebbe permettere al numero uno delle Rondinelle di alzare la posta in palio. La Juve di Paratici segue entrambi i calciatori e a gennaio potrebbe tentare l’affondo.