Piccini può tornare in Italia: la Juve sfida l’Arsenal

La Juventus ha messo nel mirino Cristiano Piccini, terzino destro dello Sporting Lisbona. Sul giocatore c’è anche l’Arsenal

Duello Juventus-Arsenal per Cristiano Piccini. Il terzino destro portoghese 25enne di proprietà dello Sporting Lisbona sta disputando delle buone stagioni in Portogallo e potrebbe partire. Il giocatore è finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di un nuovo esterno destro difensivo per rimpiazzare il partente Stephan Lichtsteiner, in scadenza di contratto.

Secondo il Journal do Noticias, sulle tracce del 25enne ci sarebbe anche l’Arsenal. Il club londinese vuole un nuovo terzino destro che sia in grado di alternarsi con Bellerin (il giocatore potrebbe arrivare anche in caso di partenza dello spagnolo ma lo stesso laterale ha confermato nelle scorse ore la volontà di restare all’Arsenal). Lo Sporting però è una bottega cara e non farà sconti. I portoghesi chiedono almeno 18 milioni di euro per lasciar andare l’ex Livorno.