Marino: «Real City, in Italia non giochiamo così sbarazzini»

Le parole dell’ex direttore sportivo Pier Paolo Marino sulla partita tra Real Madrid e Manchester City e la differenza con il calcio italiano

Pier Paolo Marino, in una intervista a Tuttosport, ha parlato della sfida di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, facendo un confronto con le partite che si vedono in Serie A. Di seguito le sue parole.

«L’altra sera sono rimasto affascinato dalla partita del Real con il Manchester City. Uno spot per le nuove generazioni che magari, per la prima volta, guardavano un match di Champions League. I difensori rischiavano gli interventi senza paura, azzardando chiusure il più coraggiose possibili. In Italia, e non è detto che sia necessariamente sbagliato, non c’è questa espressione di gioco sbarazzina, al contrario si tende ad esasperare l’aspetto tattico. Non a caso la Serie A è uno dei campionati in cui si segna meno. A livello di spettacolarità non c’è paragone tra quanto offerto l’altra sera dalle squadre di Ancelotti e Guardiola, rispetto ai match in cui sono impegnati i nostri club.

Detto questo, non dobbiamo dimenticare che il calcio italiano è al primo posto nel Ranking Uefa per nazioni, e questo è dovuto alla bravura dei nostri allenatori, in particolare dei più giovani: sono stati capaci di surrogare i potenziali tecnici delle squadre con studi tattici accurati, anche se questo, inevitabilmente, si è tradotto in una minor spettacolarità».