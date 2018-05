Pinamonti fa gola alle big: ci prova anche la Juve

Tante big, italiane e straniere, tentano il baby bomber dell’Inter Pinamonti. Tra le squadre interessate c’è anche la Juventus

Andrea Pinamonti non ha trovato molto spazio in prima squadra con Luciano Spalletti e a gennaio è stato a un passo dalla cessione. Il calciatore era finito nel mirino del Sassuolo che aveva già un’intesa con l’Inter ma l’attaccante, visto l’infortunio di Icardi, ha preferito dire di no ai neroverdi per giocarsi le sue opportunità in nerazzurro. La scelta non ha pagato e in estate potrebbe arrivare la cessione.

Poche apparizioni per il giovane Pinamonti in prima squadra ma tanti club interessati. Secondo La Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sono Valencia, Atletico Madrid, Liverpool, PSG ma attenzione alla Juventus. Il club bianconero monitora la situazione del giovane attaccante ormai da diverso tempo e non è escluso un tentativo nel prossimo futuro per il giocatore. Nelle prossime settimane si terrà un vertice per decidere il futuro dell’attaccante.