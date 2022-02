Empoli, Pinamonti: «Mi trovo benissimo, ma l’anno prossimo vorrei un salto di qualità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Pinamonti ha parlato del suo presente in casa Empoli e anche del suo futuro da valutare insieme all’Inter

Il cannoniere dell’Empoli Andrea Pinamonti è stato ospite di Sportitalia e ha parlato della sua eccellente stagione in Toscana, ecco le sue parole:

EMPOLI – «Mi sto trovando benissimo, società fantastica. Per me può essere un trampolino di lancio, penso a fare bene in questa stagione e poi magari nella prossima provare a fare un salto di qualità. Quando ho scelto Empoli c’erano varie ipotesi, ma il mister, il Direttore e il Presidente Corsi mi hanno voluto fortemente. Tornassi indietro è una scelta che rifarei mille volte»

RETI – «Il mio obiettivo è la doppia cifra di gol, vero che ci sono vicino ma mi piace fare un passo alla volta».

LOTTA SCUDETTO – «Forse sono di parte, ma l’Inter resta la squadra più attrezzata anche se Milan e Napoli lotteranno fino alla fine».