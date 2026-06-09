Pio Esposito non si muove dall’Inter! Giuffredi: «È felice qui e credo che resterà per tanti anni»

Pio Esposito, ma quale cessione! Non si muove dall’Inter! Giuffredi sicuro: «È felice qui e credo che resterà per tanti anni»

Ai microfoni di Radio Crc, il procuratore di Francesco Pio Esposito, Mario Giuffredi, ha voluto fare chiarezza sulle voci circolate nelle ultime ore riguardo al futuro dell’attaccante dell’Inter.

Secondo l’agente, si tratta di rumours privi di fondamento: la volontà del giocatore è infatti quella di restare a lungo in nerazzurro, proseguendo il percorso di crescita iniziato in questa stagione.

Il giovane centravanti ha chiuso l’annata nel migliore dei modi, partecipando al ritiro della Nazionale guidata da Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In entrambe le gare, l’ex Spezia è andato a segno, confermando il suo ottimo momento e la sua crescente centralità nel progetto azzurro.

Un finale di stagione che rafforza ulteriormente la posizione del giocatore e la volontà comune — sua e dell’Inter — di continuare insieme il percorso intrapreso.

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MERCATO – «È inutile creare fantasmi, Pio è felice all’Inter e credo che resterà lì per tanti anni: la volontà del ragazzo è questa. Non creiamo finte aspettative di mercato. È un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso: Pio vuole migliorare i numeri fatti quest’anno. Ha 20 anni e ha fatto 10 gol e 6 assist con l’Inter e 5 gol in Nazionale. Non c’è club migliore dell’Inter per un giovane come Pio Esposito».