Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a SportMediaset alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio.

DERBY – «Resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante, ma il cammino è lunghissimo. Siamo allo stesso livello dell’anno scorso ci sarà tanta strada da fare. Ora conto solo la partita di domani, in una competizione in cui vogliamo provare ad arrivare fino in fondo.»

COPPA ITALIA – «La Lazio domani sarà un ostacolo difficile. Sono una squadra che sta bene, ha vinto una grande partita a Firenze ed ha un reparto offensivo formidabile. Un passo alla volta.»

GIROUD – «Le critiche ci sono sempre, quello che conta è la fiducia che abbiamo noi. Olivier è il giocatore di valore, una persona di spessore e forte. Sta dando un grande apporto alla squadra.»

LAZIO – «È allenata bene e con giocatori di qualità. Il reparto offensivo è di altissimo livello, dovremmo fare una partita attenta e chiudere gli spazi, avendo soluzioni che possano creare difficoltà.»