Milan Lecce, Pioli: «Vogliamo continuare questo periodo positivo»

Le parole in conferenza stampa Stefano Pioli in vista della sfida tra il suo Milan e il Lecce tra conferme e voglia di fare bene

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha voluto parlare della sfida contro il Lecce in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni.

FILOTTO ANCHE AD APRILE – «La voglia c’è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni, soprattutto mentali ma anche a livello del nostro gioco. È già capitato in campionato di vincerne 4 di fila, non è mai capitato di vincerne 5 e domani ne abbiamo l’occasione. Affrontiamo una squadra che col cambio allenatore non ha ancora subito gol, ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una partita di livello».

QUANTO E’ CAMBIATO RISPETTO ALL’ESORDIO COL LECCE – «Sono cambiato perché tutte le esperienza ci hanno insegnato qualcosa. Una capacità dell’allenatore è portarsi a casa qualcosa di importante per crescere, che sia tecnica, tattica, di rapporti, comunicazione. In questi anni così importanti al Milan l’ho fatto».

