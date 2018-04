Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Napoli, è stato protagonista della consueta conferenza pre-partita

L’ipotesi che la Fiorentina, contro il Napoli, si scansi per complicare la corsa Scudetto dell’odiata Juventus è stata paventata più e più volte. Stefano Pioli, in sala stampa, si è unito al coro della squadra: «Mai stato un campionato così avvincente come quello che stiamo giocando. Tutte le squadre hanno obiettivi. Noi proveremo a vincerle tutte. Teorie e discorsi sentiti in questi giorni non stanno né in cielo né in terra». Poi il discorso si sposta su questioni tattiche: «Dovremo lasciare pochi spazi al Napoli, anche se gli azzurri hanno troppe soluzioni di gioco per pensare che non correremo rischi».

Poi mette in guardia la sua squadra: «Dovremo cercare di finire la partita in 11, d’altronde l’ultimo match perso in parità numerica risale alla sconfitta contro la Juventus. Abbiamo le qualità per offrire una grande prestazione». Quindi s’immagina già cosa accadrà in Fiorentina-Napoli: «La gara sarà decisa dalla qualità delle giocate e dei giocatori. Dovremo palleggiare bene per riuscire a superare la prima linea di pressing degli azzurri. In fase difensiva dovremo, invece, essere compatti ma non passivi. Dovremo anticipare le scelte del Napoli perchè è lì che mette le avversarie in difficoltà, nella velocità con cui fanno le giocate che induce a letture difensive difficili».