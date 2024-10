Calendari, la soluzioni di Piqué: «Meno squadre in campionato e a UEFA e FIFA chiederei questo»

Le parole di Gerard Piqué sul problema dei calendari intasati di partite: «Si dovrebbero ridurre tutte le leghe, meno partite e per i tifosi…»

Il problema dei calendari fitti di partite è uno dei temi centrali del dibattito calcistico internazionale. A parlarne c’è anche Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona e ora imprenditore e fondatore della Kings League, che in una tavola rotonda nella Leaders Week a Londra ha dato la sua soluzione.

«Si dovrebbe ridurre il numero di partite, chiamare tutte le leghe e dire loro che i campionati dovrebbero avere 16 squadre, invece di 20. Ci sono troppe partite, in estate non c’è tempo per riposarsi. Alla UEFA chiederei perché hanno creato la Nations League, e lo stesso farei con la FIFA e il Mondiale per club. Capisco che si vogliano generare più entrate ma, per il bene del calcio, sarebbe meglio avere meno partite e puntare di più su esperienze esclusive».