Serie A, ufficiale la nuova partnership con Bancomat: De Siervo firma l’accordo. Ecco i dettagli

Ufficializzata la partnership tra Bancomat e la Lega Serie A: arrivata la firma dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo

Presso la sede della Lega Serie A a Milano, si è ufficializzata la partnership tra BANCOMAT e Lega Serie A, con la firma, ieri mercoledì 2 aprile, dell’accordo tra l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo e l’Amministratore Delegato di BANCOMAT, Fabrizio Burlando.

Presenti all’evento anche il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, il Presidente di BANCOMAT Franco Dalla Sega Vittorio Silva, CMO BANCOMAT e Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director Lega Serie A, accompagnati dalla leggenda del calcio Christian Vieri, in qualità di Ambassador.

Annunciata lo scorso gennaio, vedrà BANCOMAT presente nei momenti decisivi delle partite, con la brandizzazione di grafiche televisive e della lavagnetta luminosa nelle sostituzioni e nei minuti di recupero in tutti i match, ma sarà ulteriormente ampliata nelle prossime stagioni, con una serie di attivazioni che la legheranno ad altri Partner di Lega, in particolare Fantacalcio®, per interagire con gli oltre 30 milioni di tifosi di calcio presenti in Italia.