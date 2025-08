Pisa, colpo Cuadrado: esperienza e leadership per la corsia destra

Pisa, colpo dei toscani: sulla fascia destra arriva Juan Cuadrado: esperienza e duttilità al servizio di Alberto Gilardino

Il Pisa piazza un colpo importante per rafforzare la corsia esterna: è praticamente fatta per Juan Cuadrado, classe 1988, svincolato dopo l’ultima stagione all’Atalanta. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’operazione è stata definita sotto traccia dall’agente Alessandro Lucci, con un contratto di un anno a parametro zero. Nei prossimi giorni Cuadrado sbarcherà in Toscana per le visite mediche e sarà a disposizione di Gilardino, che si ritrova così un elemento di grande esperienza e potenziale leader in un gruppo chiamato alla salvezza.

Cuadrado è un esterno completo, abile sia in fase di copertura che di spinta offensiva. La sua carriera parla chiaro: cinque scudetti conquistati in otto stagioni con la Juventus, spesso con un ruolo da protagonista. Prima aveva giocato sei mesi al Chelsea, vincendo anche la Premier League con José Mourinho. Due anni fa, nella stagione 2023-2024, ha collezionato dieci presenze e due assist in campionato con l’Inter, contribuendo al titolo nerazzurro, il suo sesto tricolore in Italia, che lo rende il giocatore con più scudetti in attività nel nostro paese. Lo scorso anno ha totalizzato 23 presenze in Serie A, otto in Champions League e una in Coppa Italia con l’Atalanta, spesso subentrando dalla panchina.

Ora Cuadrado si appresta ad abbracciare il suo terzo club nerazzurro e rappresenta un elemento chiave per il Pisa, che punta a mantenere la categoria. Sul fronte attacco, il mercato del club toscano continua a muoversi. La pista che porta a Simeone, in forza al Napoli, appare complicata, così il Pisa sta virando con decisione su André-Frank Nzola, punta angolana di 28 anni in esubero alla Fiorentina. Nzola non ha partecipato alla tournée viola in Inghilterra, e il Pisa è in pressing per definire un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni. L’attaccante arriva da una stagione al Lens, dove ha segnato sette gol.

Con Cuadrado e Nzola, il Pisa si prepara a un mercato ambizioso per affrontare la Serie A.