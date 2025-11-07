 Pisa Cremonese, Nicola nel post partita: «Il nostro obiettivo lo sappiamo. Ecco cosa è mancato oggi»
Pisa Cremonese, Nicola nel post partita: «Il nostro obiettivo lo sappiamo. Ecco cosa è mancato oggi»

1 minuto ago

Pisa Cremonese, Nicola nel post partita ai microfoni di Sky Sport ha analizzato nei dettagli la prestazione della sua squadra.

La Cremonese esce sconfitta da Pisa. In Toscana una rete di Touré condanna i grigiorossi alla sconfitta. Nel post partita Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PRESTAZIONE – «Provare rabbia dopo una sconfitta simile è giusto. Abbiamo giocato bene, ma è mancato il gol e poi lo abbiamo preso nel nostro migliore. Secondo me meritavamo almeno il pareggio».

CAMBI – «Stavamo facendo bene e non aveva senso cambiare in quel momento. L’idea era sempre quella di sostituire chi non ne aveva».

ATTACCO – «Abbiamo giocatori con caratteristiche differenti. Dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni diverse».

