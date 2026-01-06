Pisa, Gilardino duro su Nzola: «Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica!». Le parole dopo il rigore sbagliato

Pisa, Gilardino ha parlato così dopo la sconfitta casalinga contro il Como. Si è soffermato il tecnico anche sul rigore sbagliato da Nzola

Dopo Pisa Como a DAZN, Alberto Gilardino ha commentato così la sconfitta dei toscani e il rigore sbagliato da Nzola. Queste le sue dichiarazioni.

NZOLA – «Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione.

Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio…».

