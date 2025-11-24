 Pisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento»
Pisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento»

19 secondi ago

Al termine del match del Mapei, Sassuolo Pisa, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN

Nel post-partita di Sassuolo Pisa, Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la sfida del Mapei. Ecco un estratto:

PAROLE «Mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi. Il pareggio è giusto, nel primo tempo abbiamo fatto forse un po’ più noi e potevamo concretizzare. Nella ripresa sono venute fuori le qualità del Sassuolo. Prendere gol a trenta secondi dalla fine non è bello, ma dobbiamo mantenere la consapevolezza e la fiducia»

INTER – «Questa squadra ha margini di miglioramento sotto l’aspetto mentale, è successo lo stesso contro il Milan, probabilmente ci manca qualcosa. Con la Cremonese non è stato così. Non rimprovero nulla ai ragazzi, per la prestazione e la voglia di soffrire»

TATTICHE – «È indispensabile il sacrificio di tutti. Oggi abbiamo creato occasioni da gol, anche dopo il rigore. Con più lucidità e concretezza potevamo fare gol. Nella ripresa il Sassuolo ha alzato la qualità, ci hanno messo in difficoltà. Ci portiamo a casa il punto e la prestazione»

