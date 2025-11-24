Pisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento»

Al termine del match del Mapei, Sassuolo Pisa, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN

Nel post-partita di Sassuolo Pisa, Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la sfida del Mapei. Ecco un estratto:

PAROLE – «Mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi. Il pareggio è giusto, nel primo tempo abbiamo fatto forse un po’ più noi e potevamo concretizzare. Nella ripresa sono venute fuori le qualità del Sassuolo. Prendere gol a trenta secondi dalla fine non è bello, ma dobbiamo mantenere la consapevolezza e la fiducia»

INTER – «Questa squadra ha margini di miglioramento sotto l’aspetto mentale, è successo lo stesso contro il Milan, probabilmente ci manca qualcosa. Con la Cremonese non è stato così. Non rimprovero nulla ai ragazzi, per la prestazione e la voglia di soffrire»

TATTICHE – «È indispensabile il sacrificio di tutti. Oggi abbiamo creato occasioni da gol, anche dopo il rigore. Con più lucidità e concretezza potevamo fare gol. Nella ripresa il Sassuolo ha alzato la qualità, ci hanno messo in difficoltà. Ci portiamo a casa il punto e la prestazione»

LEGGI ANCHE – Pagelle Sassuolo Pisa, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A! I voti

