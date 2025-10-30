 Pisa Lazio, parla Gilardino a DAZN: «Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi»
Pisa Lazio, parla Gilardino a DAZN: «Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi»

Pisa Lazio, l’allenatore del Pisa Gilardino, ha preso la parola a Dazn rilasciando alcune dichiarazioni sul match

Prima del fischio d’inizio di Pisa Lazio, il tecnico dei nerazzurri Alberto Gilardino è intervenuto a Dazn. Le sue parole:

PAROLE «Gol? Non deve diventare un’ossessione, dobbiamo aggrapparci alle prestazioni, i ragazzi mi danno disponibilità, nel reparto offensivo ci vogliamo migliorare per poter creare situazioni offensive importanti.

Sappiamo della qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi all’interno della gara stasera. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare una pressione offensiva, essere corti e compatti, loro sono bravi con Isaksen e Zaccagni sugli esterni. Noi cerchiamo di rubare metri nei duelli e arrivare con tempi giusti, ricercando situazioni in ampiezza e tra le linee».

