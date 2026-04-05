Hanno Detto
Pisa, Hiljemark analizza: «La classifica non è cambiata tanto. Stasera era molto difficile, e lo sarà anche nelle prossime partite»
Pisa Torino, nel post partita Hiljemark è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida di Serie A
Al termine di Pisa Torino, Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro:
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PAROLE – «Oggi la squadra ha fatto bene, anche se il Torino è riuscito a trovare il gol a dieci minuti dalla fine. Ho cambiato Meister e Moreo perché volevo avere più presenza in mezzo al campo. Abbiamo alzato Tramoni e abbiamo avuto una grande occasione, ma non siamo riusciti a sfruttarla»
CLASSIFICA – «La classifica non è cambiata tanto, ma io ho visto una squadra che ha giocato bene, con aggressività e in maniera positiva. Stasera era molto difficile, e lo sarà anche nelle prossime partite».
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