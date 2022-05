Pizarro: «Roma, ora la Conference va vinta. Mou una garanzia». Le parole dell’ex centrocampista giallorosso

David Pizarro, ex centrocampista della Roma, ha parlato intervistato dal Corriere dello Sport.

ROMA – «Era importante centrare il traguardo della finale di Conference League dopo una stagione più di bassi che di alti. È un piazzamento importante, soprattutto per il lungo digiuno che ha la Roma da trofei. Ora però la Coppa va sollevata».

QUANTO FA MOURINHO – «Tanto, forse tutto. Mou è una garanzia, la storia parla per lui. Però all’inizio ha trovato le stesse difficoltà di chi lo ha preceduto e la Roma, per scelte economiche, non ha potuto costruire la squadra che lui aveva in mente. Per questo il suo lavoro vale».